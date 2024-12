Ilnapolista.it - Ancelotti elogiato dalla stampa catalana: “ha chiuso la bocca ai detrattori nel club e ai giornalisti amici di Florentino”

Sport, il quotidiano di fede blaugrana, concede l’onore delle armi a Carlo. Sul sito del quotidiano vicino al Barcellona si leggono elogi all’allenatore italiano per aver passato indenne la tempesta che ha colpito il Real Madrid. Ha resistito anche al fuoco amico deldove il figlio diPerez e ivicini a lui hanno fatto trapelare notizie su un possibile cambio in panchina.è passato dall’essere messo in discussione dal, all’essere incoronato come l’allenatore più vincenteLeggi anche: Al Real Madrid c’è tensione per gli infortuni, Pintus sotto accusa ma è il braccio destro di(The Athletic)“Il Real Madrid è vivo”. Scrive Sport. “Ha vinto i due titoli che poteva vincere, la Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale. E se questo sabato battono il malconcio Siviglia al Bernabéu, saranno in grado di lottare per il campionato contro Barça e Atletico Madrid“.