Sport.quotidiano.net - Vitoria - Fiorentina: la viola cerca il sorpasso. Orario e dove vedere la partita

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 19 dicembre 2024 – Ladeve archiviare quanto successo a Bologna,sono usciti dal Dall’Ara sconfitti a seguito della rete di Odgaard. Oggi, infatti, andrà in scena l’ultimo atto della fase campionato di Conference League, con la squadra di Palladino che affronterà ilGuimaraes in una sfida difficilissima. Le due squadre, infatti, sono separate soltanto da un punto nella classifica generale, con i portoghesi che si trovano al secondo posto a quota tredici e iche inseguono a 12. Dopo il k.o. del 7 novembre contro l’APOEL Nicosia, ihanno collezionato due vittorie, rispettivamente contro Pafos (3-2) e LASK (7-0), mentre i portoghesi sono ancora imbattuti. L’unico “passo falso” della squadra di Rui Borges è stato nella quarta giornata,, in casa dell’Astana, non sono riusciti ad andare oltre l’1-1.