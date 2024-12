Ilrestodelcarlino.it - Taglio di capelli gratis e pacchi alimentari

Undigratuito eper aiutare chi non arriva a fine mese. L’iniziativa di beneficenza è stata organizzata domenica scorsa da un barbiere del centro storico, la Caritas, la Misericordia, il ristorante Perla Nera e il ristorante pizzeria Il Rustico. Prendendo a noleggio un van a più posti sono stati organizzati due punti di raccolta, uno in piazza Kennedy ad Ancona e uno alla stazione ferroviaria di Falconara, per prendere a bordo persone senza fissa dimora, che vivono in povertà, e portarle nella sede a Torrette, della Misericordia, dove è stato allestito un punto per ildei. Qualche giorno prima, tramite suor Settimia della mensa del povero, è stato fatto girare un volantino per informare i senzatetto, le famiglie indigente e i disoccupati dell’iniziativa di solidarietà.