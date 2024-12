Stellantis tra Innovazione e sfide occupazionali | tre nuovi modelli per il 2025

Leggi su Ildenaro.it

Il futuro della produzione automobilistica in Italia è fortemente legato al piano strategico di, che prevede l’introduzione di numerosie tecnologie a partire dal. La compagnia sta puntando principalmente sul Sud e sul Centro del Paese, dove già si concentra oltre la metà della produzione di autoveicoli. La scelta di continuare a investire in questi stabilimenti non solo riconosce l’alto livello tecnologico raggiunto, ma rafforza anche il “cambio di paradigma” introdotto da Sergio Marchionne, il quale ha dimostrato di essere vincente negli ultimi anni.Daldarà il via a una serie di novità produttive che coinvolgeranno impianti strategici come quelli di Cassino, Melfi, Pomigliano e Atessa. A Melfi, uno degli stabilimenti più importanti del Gruppo, si prevede la produzione di ben sette, tra cui l’elettrica DS n°8, la nuova Jeep Compass elettrica e una versione ibrida della Compass.