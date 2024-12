.com - Sanremo 2025, i quattro artisti che parteciperanno tra le Nuove Proposte

Al termine della puntata di Saràsono stati decretati icheal Festival ditra leSi è appena conclusa la puntata, andata in onda in prima serata su Rai1, di Saràin cui i Big hanno annunciato il titolo del loro brano in gara al Festival die in cui sono stati decretati iche prenderanno parte alla kermesse tra le.Un lungo percorso, iniziato più di un mese fa, con 24che si sono esibiti in cinque seconde serate su Rai2. Ne sono rimasti 8, due dei quali selezionati dal concorso parallelo di Area. Alla conduzione Alessandro Cattelan, perfetto padrone di casa, che condurrà con Carlo Conti la serata finale del Festival il prossimo 15 febbraio., idelleAlex Wyse con RockstarMaria Tomba con Goodbye (Voglio solo good vibes)Settembre con VertebreVale LP e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore