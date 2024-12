‘Mufasa | Il Re Leone’ le emozioni di Elodie Elisa e Luca Marinelli

Leggi su Funweek.it

Arriva nei cinema l’attesissimo Mufasa: Il Re Leone diretto da Barry Jenkins. Il live action Disney di questo Natale che fa rivivere le atmosfere delle savana e racconta la storia epica di re Mufasa attraverso il racconto che Rafiki narra alla giovane cucciola Kiara, figlia di Simba e Nala. Tanti, come nel film capostipite, i temi affrontati per un lavoro pensato per le famiglie che conta su un’innovativa combinazione di tecniche cinematografiche live-action e immagini fotorealistiche generate al computer. Il risultato? Una storia emozionante per un’esperienza visiva mozzafiato.In occasione dell’uscita della pellicola nelle sale, Milano ha ospitato una speciale anteprima che ha portato l’ambiente della savane nel cuore della città. Presente all’evento il cast vocale del film, a partire da(Mufasa),(Sarabi), Marco Mengoni (Simba),(Nala) e Alberto Boubakar Malanchino (Taka).