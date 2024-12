Mattarella a militari | contribuite pace

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.36 "L'ingresso dell'intera area dei Balcani nell'Ue richiede serenità. Da 25 anni Kfor è impegnata con dedizione in questa missione. La seguo con attenzione e vedo il clima a volte volutamente acceso in sede locale che rende in maniera artificiosa difficile il dialogo fra Belgrado e Pristina". Lo ha detto il capo dello Statoparlando coiitaliani della Kfor. "Il pericolo di intromissioni dall'esterno è medio alto", dicelodando i successi dei 25 anni della missione nel mantenere la