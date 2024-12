Cinemaserietv.it - Fedez e Selvaggia Lucarelli fanno pace a Natale (e con loro altri rivali) – il video AI è un sogno

Leggi su Cinemaserietv.it

ha fattocone così anche Giorgia Meloni ed Elly Schlein, Francesca Fagnani e Teo Mammucari ecelebridel mondo dello spettacolo, del giornalismo e della politica, che sono conosciuti anche per iscontri pubblici. Non è uno scoop, ma è ilnatalizio realizzato in AI che è diventato virale ed è stato condiviso da alcuni dei personaggi citati. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Nelin questione vediamo Giorgia Meloni ed Elly Schlein,in politica, sorridenti e abbracciate, con addosso imaglioni natalizi. Sullo sfondo c’è un albero diche fa brillare le sue lucine. Si abbracciano anche Teo Mammucari e Francesca Fagnani, dopo lo scontro della penultima puntata di Belve.