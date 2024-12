Ilrestodelcarlino.it - Emanuela Massicci e la lunga scia di sangue: chi era la donna uccisa dal marito ad Ascoli

Castignano (Piceno), 19 dicembre 2024 – Un altro femminicidio, l'ennesimo. Quello in cui, maestra di 45 anni, è statadal, Massimo Malavolta, che ha poi tentato il suicidio, mentre i figli di 10 e 11 anni erano nella stanza accanto. Questa volta è successo a Ripaberarda di Castignano, in provinciaPiceno, alle prime luci del 19 dicembre, neanche un mese dopo il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e cinque giorni prima di Natale. Proprio stasera, 19 dicembre, i piccoli avrebbero avuto la tradizionale recita a scuola prima delle vacanze invernali. Alle parole del sindaco di Castignano, Fabio Polini, che ricordacome “una mamma presente, attenta, che seguiva i suoi figli”, si aggiungo quelle di una piccola comunità sotto choc e indignata.