Ilfattoquotidiano.it - È morta Beandri Booysen, la “Sammy Basso sudafricana” aveva una rara malattia che la invecchiava otto volte più velocemente del normale

Si è spenta a soli 19 anni. La ragazza soffriva di unae incurabile, la sindrome di Hutchinson-Gilford, che l’ha fatta invecchiare dianni per ogni anno. In tutto il mondo sono 200 le persone affette da questo male.era originaria di Pretoria, in Sudafrica, e – secondo gli specialisti – non avrebbe dovuto vivere oltre i 14 anni, ma ha fatto di tutto per abbattere questo limite e piano piano ha allungato le sue aspettative di vita. È lo stesso caso del nostro, morto il 5bre scorso.Due mesi faè stata sposta a un intervento chirurgico a cuore aperto e si stava riprendendo. Era determinata a trascorrere il Natale con i suoi genitori. La madre di, Bea, a sorpresa però ha confermato sulla pagina Facebook della figlia di aver perso la sua battaglia per la vita il 18 dicembre e ha ringraziato tutti i suoi fan in tutto il mondo per averla “amata profondamente”.