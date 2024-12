Amica.it - Come indossare il rosso a Natale secondo le reali

Da Letizia di Spagna a Kate Middleton, fino a Charlène di Monaco: la guida di stile su combinare il rosso a Natale arriva in primis dalle reali di tutto il mondo. Qualche esempio? Letizia Ortiz ha indossato blusa di Hugo Boss, gonna midi con stampa floreale di Carolina Herrera e stivali al ginocchio in suede. Invece Zara Tindall ha optato per tailleur in velluto bordeaux di Veronica Beard con pochette Strathberry, mentre Pippa Middleton ha puntato su un total look nero di Karen Millen con accessori colorati in velluto. Da scoprire nel video di Amica.it, insieme alle mise rosse a tema della principessa del Galles e di Charlène di Monaco.