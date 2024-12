Sport.quotidiano.net - CENA AL VIOLA PARK CON GLI SPONSOR. Una serata speciale. Bove il più applaudito

Si è svolta martedì sera la consuetadi Natale della Fiorentina, alla presenza della prima squadra maschile e di quella femminile. Invitati anche glidel club. Inizialmente laera prevista per lo scorso 9 dicembre, giorno dell’esplosione nella raffineria di Calenzano. Rocco Commisso e tutto il club espressero allora la propria vicinanza alle famiglie delle persone coinvolte e fu deciso di annullare la festa che era in programma proprio in quellain segno di lutto I calciatori si sono presentati accompagnati da mogli e fidanzate. Presente anche Edoardocon la compagna Martina, mentre assente giustificato è stato mister Palladino, ancora alle prese con il lutto per la scomparsa della madre Rosa. Tutti elegantissimi vestiti di scuro. Nel gruppo spiccava Christensen con un completo marrone.