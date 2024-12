Oasport.it - United Rugby Championship: Zebre sempre più lontane da Parma. Padova in pole

La storia tra lesembra avviarsi verso un non lieto fine, con il rapporto tra la franchigia dell’e la città emiliana che non è mai sfociato in un vero e proprio amore. Se poi si aggiungono anni di pessima gestione societaria, dell’utilizzo delleper ripicche all’interno della Fir e un progetto sportivo che non è mai riuscito a consolidarsi l’addio appariva da tempo scontato.E oggi il Consiglio federale Fir ha messo nero su bianco il possibile addio, approvando la disponibilità a cedere la propria quota di capitale sociale, pari al 100%, dellee aprendo alle manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti interessati, che dovranno pervenire alla Federazione Italianaentro il termine delle ore 12 del 15 gennaio 2025, con la possibilità per FIR di riservarsi di proseguire nella conduzione diretta della franchigia.