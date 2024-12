Ilgiorno.it - Sondriese incappucciato spacca una vetrina . In manette a Firenze

Valtellinese fa danni in trasferta. Armato di spranga ha rotto ladi un parrucchiere a, così un 35enne è stato arrestato dalla polizia. L’uomo, di Sondrio, noto alle forze dell’ordine, è accusato di tentato furto aggravato. Lata è stata messa a segno lunedì sera in un negozio in via Milanesi, zona Rifredi. A dare l’allarme al 112 alcuni residenti che, svegliati dal rumore proveniente dalla strada, si sono affacciati notando una figura maschile. L’uomoha rotto con una spranga ladel coiffeur. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che hanno bloccato il sospetto nei pressi del negozio. I poliziotti hanno scoperto poco distante, tra due vetture posteggiate, un sacco contenente la spranga in ferro, di 50 centimetri, usata verosimilmente per rompere una delle vetrine.