Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, il Gruppo Credem è il più solido d'Europa. Lo dicono i dati Bce

, 18 dicembre 2024 — Primo per solidità tra le banche europee e il migliore in Italia, confermando il posizionamento d’eccellenza dello scorso anno. Sarà un altro Natale speciale per quelli del, dopo aver letto idella Banca centrale europea (Bce), i, rilasciati nella giornata di ieri. Secondo l’autorità di Francoforte l’istitutono, fondato nel lontanissimo 1910, è risultato avanti a tutti di nuovo nella pubblicazione originata dalla normativa sui requisiti minimi patrimoniali, che punta a rafforzare la disciplina di mercato e a garantire che gli investitori e i depositanti siano informati sulla solvibilità degli istituti di credito. Il requisito preso in considerazione è il Pillar 2 Requirement (P2R) che per ilè pari all’1%, parametro al primo posto in Italia ed in, all’interno del panel di istituti vigilati direttamente da Francoforte che ne hanno dato diffusione.