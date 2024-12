Sport.quotidiano.net - Priftis la vede così. "Il controllo dei rimbalzi chiave del match»

"È una partita molto importante per noi perché può indirizzare il nostro futuro cammino europeo. La qualificazione ai Play-In è già stata ottenuta, è vero, ma una vittoria ci permetterebbe di raggiungere un posizionamento decisamente migliore nel ranking per la fase successiva. Per questo - ha spiegato coachalla vigilia - ci aspettiamo una partita difficile, da giocare con la giusta fisicità, intensità, intelligenza e concentrazione, per conquistareil risultato che tutti desideriamo. Il Falco è in ottima condizione, lo dimostrano i risultati positivi che sta ottenendo nel campionato ungherese, dove anche due giorni fa ha vinto di 30 punti in trasferta con una grande prova di forza. È una squadra tosta, che lotta e penso che una delle chiavi sarà ildei, visto che loro sono molto aggressivi in questo fondamentale".