Postecoglou non è interessato al rumore che circonda Rashford e Man Utd

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:L’allenatore del Tottenham Angeha detto di non esserealle voci cheno il futuro di Marcusal Manchester United in vista della partita di Coppa EFL di giovedì.mirerà a portare gli Spurs un passo avanti verso la fine della siccità di trofei, che risale al loro successo in questa stessa competizione nel 2008.Ma la preparazione pre-partita è stata dominata dal futuro diall’Old Trafford dopo essere stato escluso dalla vittoria per 2-1 dei Red Devils sul Manchester City domenica scorsa. L’attaccante dello United ha dichiarato in un’intervista con Henry Winter pubblicata martedì di essere “pronto per una nuova sfida” dopo 18 mesi difficili a Manchester.ha fatto sapere di voler migliorare l’attacco degli Spurs nonostante la sua squadra sia solo dietro al Chelsea per il maggior numero di gol segnati in Premier League in questa stagione.