Modifiche al nuovo Codice della Strada Intensificati i controlli della Polizia di Stato

: contestate 107 violazioni, 7 patenti ritirate, decurtati 243 punti in totale sequestrati 7 veicoli ed altri 7 sottoposti a fermo amministrativoNello scorso fine settimana sono statii servizidiin tutta la provincia. Nel corso dell’attività sono state contestate 107 violazioni del, ritirate 7 patenti di guida, per un totale di 243 punti patente decurtati ed il conseguente sequestro di 7 veicoli e il fermo amministrativo di altri 7.In applicazione delle nuove norme del, entrate in vigore il 14 dicembre scorso, a 5 conducenti è stata ritirata la patente di guida per uso del telefono cellulare durante la guida.In particolare, nella notte di domenica, sulla Tangenziale di Napoli, nei pressiBarriera Astroni, gli agentile di Napoli, con la collaborazione dei medici di un laboratorio privato nominati nell’occasione ausiliari diGiudiziaria, a bordo di un ufficio mobile, hanno svolto un servizio di controllo per contrastare la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti.