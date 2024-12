Ilrestodelcarlino.it - ll vecchione trans

Lo chiamano '' perché rappresenta l'anno vecchio. La notte di San Silvestro, viene bruciato in piazza con tutte le sue brutture, sperando che l'anno nuovo porti qualcosa di meglio. Nella tradizione è un grande pupazzo con abiti logori, cappello bucato e barba bianca, fatto apposta per divertire i grandi e stupire i bambini. Ma nella città più progressista d'Italia, si sa, le tradizioni contano poco. Così a Bologna ilquest'anno sarà nientepopodimenoche una fenicedi nome Mercurio. L'ha ideata l'artista Fumettibrutti su incarico dell'amministrazione comunale. Ecco la spiegazione, un po' arzigogolata, come del resto la scelta: ''Di colore rosa, con lunghi capelli argentati, Mercurio, la fenice, viene da un luogo misterioso e molto lontano. Vive su un baule azzurro ancora chiuso, il cui contenuto, celato, ci indica che la strada per una società più consapevole è ancora in divenire.