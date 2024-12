Ilfattoquotidiano.it - “Io razzista, io fascista, stupratore di bambine, spia, tiranno comunista. Poi un colpo al petto”: Gianna Nannini anima inquieta e rock per il tour più intimo

Sarà la situazione internazionale tesissima a causa delle guerre e dei nuovi (s)quilibri geo-politici o anche della realtà italiana, dilaniata da una situazione politica ed economica sul filo del rasoio con le tensioni sociali in agguato, ma bene ha fattoad aprire il suo(ieri tappa sold out al Forum di Milano) con “Ottava Vita”.Il brano è incluso nel disco “Dis”, pubblicato nell’aprile 1995, e stupisce per la sua attualità nel testo crudo e nudo, come solosa fare. “Io, iodi, – sono i versi del brano – dittatore di regime, io ruffiano corruttore, capomafia, spacciatore, grande figlio di puttana. Io bastardo, traditore. Poi una botta in mezzo al, una corda che si tende, una voce dal silenzio, una mano che mi prende ritornare ai settecieli a carpire meraviglie bere chiare acque di fonte respirare nuovamente”.