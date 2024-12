Spazionapoli.it - Il Napoli insiste per Biraghi, possibile scambio con la Fiorentina: non piace solo Folorunsho

Ultimissimecon laper arrivare a, ai Viola nonsolamente: un nuovo nome coinvolto Arrivano ultimissimedavvero interessanti a circa due settimane dall’apertura del calciomercato di gennaio. Gli azzurri starebberondo per chiudere l’affarecon lae potrebbero intavolare unocon i Viola per completare l’operazione e accontentare anche il club del presidente Commisso. Un’ipotesi che era già stata paventata negli scorsi giorni e che starebbe prendendo sempre più quota, ma con protagonisti diversi.Differenti esclusivamente dal lato, però, dato che da Firenze sarebbe sempreil nome che lascerebbe il club gigliato per una nuova avventura. I problemi con Raffaele Palladino, evidenziati anche dal procuratore del calciatore, Mario Giuffredi, spingeranno il capitano dellaa lasciare il club, con Conte che avrebbe una corsia preferenziale.