Superguidatv.it - Giovanni Scifoni: “Non farò la suora, ma sarò in Che Dio ci Aiuti”. Su Viola come il Mare: “Si farà, ma non so quando” – Intervista

Leggi su Superguidatv.it

A margine delle celebrazioni per i 50 anni di “Aggiungi un posto a tavola al MIC”,ha regalato ai fan anticipazioni sul suo futuro televisivo in un’a noi di SuperguidaTv. L’attore, reduce dall’interpretazione del celebre “prete” nell’iconica commedia musicale, ha confermato la sua presenza nella nuova stagione di Che Dio ci“Diciamo che, dopo il prete di Aggiungi un posto a tavola,la, perché faccio Che Dio ci”, ha scherzato, per poi precisare: “A parte gli scherzi, sono nella nuova stagione di Che Dio ci. Non faccio lasicuramente. È molto divertente, è una grande commedia che c’è da otto stagioni e posso dire che non è poco. Ed è proprio un prodotto che fa star bene le persone, è molto confortante, molto consolante.