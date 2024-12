Ilnapolista.it - Genoa, ufficiale il cambio di proprietà: Dani Sucu (presidente della Confindustria rumena) ha acquistato il 77% del capitale

Nella prossima gara di campionato ildi Patrick Vieira sfiderà il Napoli (sabato, ore 18 a Marassi ndr). Intanto però c’era un’altra partita da giocare per il club rossoblù in consiglio d’amministrazione quest’oggi, nella quale sarebbe stato deciso il nuovo. Detto, fatto: si tratta di, che attualmente possiede il 90% del Rapid Bucarest ed è il capo – comunica il– dell’equivalentenostraproprio in Romania.ildi“esordirà” col NapoliDi seguito il comunicato emesso dal club rossoblù:“IlCricket and Football Club comunica che, a seguitodelibera di un aumento dipari a 45.356.262 euro, di cui 5.356.262 euro a titolo gratuito e altri 40.000.000 euro a pagamento dello scorso 14 dicembre, in data odierna il Consiglio di Amministrazione si è riunito e ha approvato l’offerta presentata dall’imprenditore rumeno Dan ?ucu.