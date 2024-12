361magazine.com - Finito l’incubo di Ottavia Piana: la speleologa è stata liberata

Subito portata all’ospedale di BergamoÈsubito portata in ospedale, labloccata da giorni nella grotta nell’Abisso Bueno Fonteno, nella Bergamasca.Il salvataggio è avvenuto alle 3.15 di questa mattina: i soccorritori, su indicazione medica hanno accelerato le pratiche di salvataggio per valutare le condizioni della donna di 32 anni.Laavrebbe riportato traumi alle vertebre e alle costole, fratture alle ossa facciali e a un ginocchio.Laera rimasta bloccata nella grotta sabato pomeriggio e come hanno spiegato i soccorritori alpini: “Nell’ultimo tratto ci dava lei la carica”, ha detto Corrado Camerini, delegato lombardo.Ci sono volute 159 persone per riuscire a liberarla e attualmente le sue condizioni sono stabili.La donna èportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’elicottero decollato nella notte da Sondrio.