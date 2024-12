Bergamonews.it - Debito fuori Bilancio per il Nodo di Pontesecco, Lega: “Altri soldi per un problema non risolto”, Rota: “Lo sapevamo dall’inizio”

Bergamo. Basta undove l’oggetto della discussione è ildied è subito polemica politica. Questo l’argomento all’ordine del giorno della Commissione 2, ovvero la cifra, di 36mila euro, impegnata dall’amministrazione comunale di Bergamo a favore di una serie di interventi di monitoraggio e censimento del traffico in entrata e in uscita da una delle arterie principali della città, sia in entrata che in uscita, spina nel fianco già del secondo mandato Gori e ora trascinato anche nel quinquennio Carnevali. Nello specifico, la delibera in discussione, che verrà portata in Consiglio Comunale giovedì 19 dicembre, racconta di una spesa extra di poco più di 36mila euro a favore di un censimento e di una simulazione del traffico eseguiti nella primavera di quest’anno.