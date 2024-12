Ilfattoquotidiano.it - Csm, il plenum ha scelto i 7 nuovi sostituti procuratori alla Direzione nazionale antimafia: tra loro Albamonte e Musarò

Ildel Consiglio superiore della magistratura ha votato i nomi deisetteprocuraguidata da Giovanni Melillo. Gli eletti al nuovo ruolo sono Ida Teresi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Paolo Sirleo, sostituto procuratore della Repubblica a Catanzaro, Antonio De Bernardo, anche lui pm a Catanzaro, Federico Perrone Capano, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Giovanni, in forzaprocura di Roma, Eugenio, sostituto procuratore a Roma ed ex segretario dell’Anm e della corrente di Area, e Antonella Fratello, in forzaprocura di Napoli.Nomine arrivate tra scontri e polemiche. La Commissione competente aveva proposto due “pacchetti” alternativi.