Calcio a 5, Italia si impone di misura nella seconda amichevole con la Lituania

Lae ultimadella Nazionalena dia 5 contro lasi è conclusa da pochi minuti in quel di Benevento. Dopo il successo per 4-0 raccoltogiornata di ieri, ecco come sono andate le cose oggi, in questo mercoledì 18 dicembre.La partita,rivincita della sfida di 24 ore fa, è molto più chiusa ed equilibrata. L’conduce sempre le danze, con i lituani che si chiudono riuscendo ad arginare le avanzate azzurre. Il tempo scorre fino al 15?, quando De Oliveira trova il modo di griffare l’1-0: risultato con cui la sfida va al riposo.ripresa la musica non cambia. Lanon si sbilancia: dopo pochi minuti De Oliveira colpisce ancora siglando il raddoppio e la doppietta personale. Sul 2-0 l’prova a gestire, ma a pochi minuti dal termine del match i baltici trovano il modo di riaprire la sfida con la rete di Spietinis.