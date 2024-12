Lanotiziagiornale.it - Zelensky non cerca la pace: un attentato a Mosca fa saltare in aria il generale Kirillov. E Medvedev promette che “la pagherà cara”

Dopo tre anni di guerra in Ucraina e ben poche iniziative diplomatiche, c’è da chiedersi chi voglia davvero continuare a combattere. Una domanda legittima, visto che nessuno, né Vladimir Putin né Volodymyr, sembra disposto a trovare una qualche forma di accordo per chiudere un conflitto che dura ormai da troppo tempo. Del resto, solo così si può spiegare l’, portato a termine e rivendicato dai servizi segreti dell’Ucraina (SBU), che ha causato la morte del capo delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica delle forze armate russe, ilIgor, e del suo assistente.A dare notizia di questo atto, che di certo non costituisce un passo avanti verso la, sono stati i servizi di sicurezza russi, secondo cui “l’ordigno esplosivo è stato piazzato in uno scooter parcheggiato accanto all’ingresso di un edificio residenziale ed è stato fatto esplodere a distanza sulla Ryazanskiy Prospekt, a”.