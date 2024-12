Lanazione.it - Turismo, in Consiglio il nuovo testo unico della Toscana; Ceccarelli e Anselmi (PD): “Più poteri ai Comuni per contrastare l'overtourism e regole sulla locazione breve”

Arezzo, 17 dicembre 2024 –, inil(PD): “Piùaiperl'” Presentata oggi in conferenza stampa la riforma deldel“Ilper larappresenta un segmento centrale del tessuto economico. Un settore che negli anni ha subito profonde trasformazioni, a partire dalla digitalizzazione e dal mutamento tra domanda e offerta, e che adesso richiede una riforma significativanormativa che lo disciplina. Come Gruppo consiliare siamo andati ad introdurre, attraverso un pacchetto di emendamenti alvarato dalla Giunta, anche ascoltando le richieste dei sindacati e delle associazioni di categoria che operano nel settore, tra le altre cose, nuove funzioni destinate aiper gestire fenomeni complessi e diffusi nelle principali città turistiche toscane, come quello dell’