Lettera43.it - Tim-Cvc, l’euforia del mercato e il contrappasso dantesco di Labriola

Tim vola sulle ali della speculazione. Solo su quelle, visto che le ali che doveva mettere dopo la presentazione dell’ultimo piano industriale, come quelle di Icaro, si sono sciolte al sole. L’ipotesi (copyright Bloomberg) è che il fondo Cvc – il cui capo in Italia è Giampiero Mazza – potrebbe comprare le azioni di Vivendi. Che non sono pinzillacchere, ma che insieme fanno dei francesi l’azionista di riferimento al 24 per cento. La notizia è stata diffusa a mercati aperti – non è più come una volta che si aspettava la chiusura, tanto la Consob è in Lapponia a comprare i regali di Natale – e ha fatto impennare il titolo, anche perché i soggetti coinvolti si sono guardati bene dallo smentire.Giampiero Mazza di Cvc (Imagoeconomica).Il prezzo: un miliardo non basta, ma con 500 milioni in più.