Superlega diventa Unify League, proposta a Fifa e Uefa: cosa prevede

La. Quattro leghe, novantasei club partecipanti, e – soprattutto – nuovi criteri per l’accesso alla competizione che premiano il merito sportivo e segnano una netta inversione di rotta rispetto alla creazione di un torneo chiuso, uno dei pilastri del progetto iniziale del 2021. A22 Sports Management, a un anno dalla storica sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha dato il via libera alla nascita di manifestazioni calcistiche alternative a quelle organizzate da, ha lanciato la ‘’, una versione riveduta e corretta della ‘vecchia’.Il nuovo format di A22La principale novità riguarda la modalità di accesso alla competizione, basata sulla classifica dei campionati nazionali. Le 96 società, appartenenti alle 55 federazioni europee, si divideranno in 4 leghe.