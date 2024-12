Lanazione.it - Senza vittorie e senza tifosi. La crisi dell’Estra è su due fronti

Una squadra che non è squadra, cinque sconfitte di fila e un ambiente che non è mai stato distaccato dalle sorti della realtà sportiva più importante della città come lo è adesso. Se non ènera la locuzione con cui iniziare ad analizzare la situazione in casa Pistoia Basket, qualcuno ci suggerisca un termine di verso. Risultati che non vengono, squadra che dopo quattro mesi non ha chimica, lo zoccolo duro del tifo organizzato pronto a stare lontano dalla squadra che ama: si salvhii chi può. E l’aspetto più preoccupante è che ad oggi non si veda come poter uscire da questo tunnel. Dal punto di vista tecnico l’Estra è una squadra assemblata senso un apparente senso logico con giocatori che per caratteristiche e per attitudini stanno dimostrando di fare grande fatica nel coesistere. Presi singolarmente ed inseriti in un altro contesto magari sarebbero anche in grado di rendere, ma messi tutti insieme nella stessa squadra sono dei pesci fuori dall’acqua.