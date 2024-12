Ilfattoquotidiano.it - Nella legge di bilancio anche un favore ad Enel, concessione prorogata ma gli investimenti si pagano in bolletta

La notte porta riformulazioni, e così indista per arrivare l’emendamento aall’(gruppo controllato al 30% dallo Stato, ndr) pagato con i soldi delle bollette: “Per le concessioni di distribuzione è finita che vogliono prorogarle a vent’anni, adesso vado a lavarmi nel lavandino della Camera, sono distrutto”, dice Marco Grimaldi di Avs alle nove del mattino. La seduta della commissionepartita alle 2 di notte e arrivata a questa mattina è stata solo il primo round: nel pomeriggio i commissari dovranno votare la proposta dei relatori 7.039 che dopo giorni di dibattito da addetti ai lavori darà il via libera alla estensione delle concessioni, non più a 40 come voleva la prima versione ma a 20 anni, con la previsione diche come sempre ricadranno sui consumatori.