Nausea vomito e problemi neurologici Dramma in vacanza 7 turisti ricoverati dopo serata al bar

da incubo nel paradiso delle vacanze, in sette finiscono in ospedale dopo aver bevuto un cocktail in un resort a cinque stelle. i sintomi manifestati. È successo alle Isole Fiji. Un portavoce del ministero della Salute ha affermato che tra i sette ospiti, di età compresa tra 18 e 56 anni, figurano quattro australiani, un americano e altri due la cui nazionalità non è stata specificata. Uno dei pazienti era stato dimesso domenica dall'ospedale Sigatoka, vicino all'hotel, ha affermato il ministro del turismo, Viliame Gavoka. "La direzione del resort ci ha assicurato di non aver messo in atto pratiche come la sostituzione di ingredienti o l'alterazione della qualità delle bevande servite agli ospiti", ha dichiarato ancora il ministro del Turismo delle Fiji, Viliame R.