Quotidiano.net - Meghan Markle e le critiche dei vicini di casa a Montecito

Roma, 17 dicembre 2024 –torna al centro dell'attenzione mediatica, questa volta per le osservazionidei suoidi, in California. Secondo indiscrezioni raccolte da alcune testate britanniche e statunitensi, la duchessa di Sussex sarebbe accusata di non partecipare alla vita comunitaria della lussuosa città in cui risiede dal 2020 con il principe Harry e i figli Archie (5 anni) e Lilibet Diana (3 anni).troppo distante daiLeriguarderebbero l'apparente distanza mantenuta dalla coppia nei confronti degli abitanti della zona. La comunità in cui la coppia risiede, infatti, è nota per lo spirito di gruppo che la anima e per un forte coinvolgimento da parte di tutti gli abitanti nelle attività locali. A, piccolo paradiso residenziale che ospita celebrità come Oprah Winfrey ed Ellen DeGeneres, iavrebbero sottolineato una certa "freddezza" nei comportamenti di, lamentando la mancanza di interazioni personali.