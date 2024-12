Quotidiano.net - Leone Alato: più crescita, meno emissioni

di Egidio Scala, holding agroalimentare e vitivinicola di Generali, è la prima azienda agricola italiana ad aver ottenuto l’approvazione dei propri obiettivi di riduzione delledi CO2 e da parte di Science Based Target initiative, prestigioso network internazionale nato dalla collaborazione tra World Resource Institute, Carbon Disclosure Project, United Nations Global Compact e WWF. In linea con gli obiettivi globali sul cambiamento climatico, per contribuire a contenere il riscaldamento globale entro il 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali,rende concreto e misurabile l’impegno a ridurre del 90% entro il 2040 leassolute di gas serra (scope 1, 2 e 3) lungo tutta la catena del valore. Nello specifico, per leFLAG – Forest Land and Agriculture, ovverolegate all’uso del suolo e specifiche del settore agricolo, è stato validato un obiettivo altrettanto ambizioso: ridurre, sempre entro il 2040, del 72% ledirette e indirette (Scope 1 e 3).