Anteprima24.it - Legge di stabilità Regione Campania, tutti i fondi a pioggia: boom parrocchie e sagre

Tempo di lettura: 2 minutiDecine di, diversi santuari, chiese, curie vescovili della. Un afflato spirituale si posa sul consiglio regionale, con gli emendamenti approvati dalla commissione Bilancio. Sono i contributi inseriti nelladi, da votare in aula venerdì 20 dicembre. Ma se lo spirito è forte, la carne e debole. E accanto aiper enti religiosi, ecco quelli per legastronomiche.Ma non mancano iniziative per patrimonio culturale, sanità, videosorveglianza, spettacoli, scopi sociali. Circa 130 i Comuni beneficiari, per i più svariati progetti. Oltre 70 le. I contributi sono centinaia, variano dai 10.000 ai 100.000 euro.“Un bilancio regionale che, anziché essere una bussola per lo sviluppo della– attacca la consigliera indipendente Maria Muscarà -, è diventato un elenco indecoroso di prebende e spese senza logica”.