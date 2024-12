Lapresse.it - Lega, Romeo: “Leadership Salvini non è in discussione”

“Penso che ladinon sarà assolutamente in. Dobbiamo ragionare su quella che sarà la strada migliore affinché laabbia un nuovo slancio”, ha detto Massimiliano, capogruppoin Senato e neo eletto segretario dellalombarda, rispondendo alle domande dei cronisti all’esterno di Palazzo Madama.ha quindi risposto su una possibile svolta nel nome: “Ritorno al nomeNord? Queste questioni riguardano il congresso federale chesta preparando. L’importante è stare tutti uniti”. Il leghista ha quindi delineato la strategia per il futuro: “ha ragione quando dice che non si torna indietro dal concetto dinazionale. Però abbiamo detto che come i nostri parlamentari del centro e del sud parlano del centro e del sud, noi del nord dobbiamo parlare un pochettino più del nord.