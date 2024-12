Ilfattoquotidiano.it - Colpisce con un mattarello la moglie alle gambe e alla testa: 29enne arrestato per tentato omicidio

Colpita con unnuca appena rientrata a casa, mentre teneva in braccio la loro figlia di 14 mesi. La donna è stata ricoverata in ospedale a Rimini con prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Poco dopo il marito, un uomo di 29 anni di nazionalità albanese, è statocon l’accusa dicome riporta La Repubblica.Adrtare le forze dell’ordine sono stati i vicini,rmati durla provenienti dall’appartamento. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato l’uomo mentre stava aggredendo la. La vittima è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso, mentre il marito è stato bloccato e portato in commissariato.L’arresto avvenuto in flagranza di reato grazie all’intervento della polizia, sotto la direzione del sostituto procuratore Annadomenica Gallucci, che ha aperto un fascicolo pere maltrattamenti.