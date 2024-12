Lanazione.it - Viabilità Rivoluzione a Bucine

Arezzo, 16 dicembre 2024 – Asta facendo molto discutere la decisione della giunta di prevedere una nuovanel capoluogo. Nelle ultime ore l'amministrazione guidata da Paolo Nannini ha voluto fare una serie di precisazioni sottolineando, in primo luogo, il carattere sperimentale del provvedimento, attivato a seguito delle tantissime richieste pervenute per rivitalizzare il centro storico e le attività commerciali. "Facciamo poi presente che nel tratto di via Roma e via Niccolò Angeli sono stati tolti i parcheggi in conformità alle norme vigenti del codice della strada - ha puntualizzato l'esecutivo - Inoltre, vogliamo ricordare che le operazioni di adeguamento per istituire questa nuovasono state effettuate con il proprio personale equindi l’occasione di ringraziare tutti quanti hanno partecipato a tale operazione".