Spazio Sace | Per l' Italia un' economia con un potenziale ' stellare'

Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Nel 2023 il valore delle vendite finali dell'industria spaziale europea ha raggiunto gli 8,4 miliardi di euro, cifra destinata a incrementarsi nei prossimi anni grazie a una domanda pubblica e privata in continua crescita: per ogni euro speso, ne sono creati 11. Lo sottolinea uno studio didiffuso nella Giornata nazionale delloin cui si ricorda come con oltre 800 imprese costituite nell'ultimo decennio e 63mila occupati, l'Ue è la seconda regione al mondo per investimenti. L'industria delloin- spiega- "è un settore strategico del futuro, con una filiera estremamente ramificata in diversi settori dell', composto da oltre 400 imprese, di cui il 66% PMI e il 27% startup, che realizzano un giro d'affari di circa 3 miliardi, a dimostrazione di una forte dinamicità e di una crescita ancora non pienamente espressa.