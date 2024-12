Liberoquotidiano.it - Siria, Kallas (Commissione Ue): "Iran e Russia hanno abbandonato Assad, sono deboli"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 dicembre 2024 "Quel che è accaduto dimostra chenonvostri amici, non vi aiutano se siete nei guai.il regime di, il che significa cheinti o impegnati altrove e penso che questo sia un buon messaggio per tutto il mondo" così l'Alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev