Quifinanza.it - Richiamate cozze per la presenza di escherichia coli, i lotti e i rischi

L’avvicinarsi del Natale e dei cenoni con amici e familiari impone al ministero della Salute un lavoro maggiore e più attento in merito al controllo dei prodotti alimentari che vengono venduti nei supermercati italiani. Proprio in virtù di questo, il dicastero ha pubblicato in data 16 dicembre 2024 un nuovo avviso di richiamo dal mercato che interessa un lotto di mitili o(Mytilus galloprovincialis) che vengono commercializzate con il marchio Mitili Olbia. Così come si apprende dal suddetto avviso, all’interno dell’alimento è stata riscontrata ladioltre i limiti di legge, il che rappresenta uno per la salute dei consumatori. Per riconoscere il prodotto ed evitare di consumarlo si possono seguire una serie di indicazioni fornite sempre dal ministero della Salute.