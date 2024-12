Biccy.it - Problemi di Mariotto, parla Lucarelli: “Cose non condivise pubblicamente”

Leggi su Biccy.it

Il ritorno di Guillermodietro al banco dei giurati di Ballando Con le Stelle sta facendo discutere quasi quanto il suo abbandono durante la prima semifinale. Molti telespettatori non sono d’accordo con la scelta della Rai, ma a dare una visione diversa della faccenda è arrivata Selvaggia. La giornalista ospite di Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota Libera ha spiegato cheavrebbe deiche non sono stati resi pubblici e che con lui dovremmo tutti usare più prudenza e non giudicare con facilità.Idi Guillermo: le parole di Selvaggia.“Ho letto quello che hanno scritto su. Molti ieri giocavano sul fatto che avesse un look informale. Come se dovesse dargli la personalità del penitente.non è una persona strategica e non è uno che pianifica.