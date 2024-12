Anteprima24.it - Omicidio aggravato e distruzione di cadavere, fermno per il compagno di Silvia Nowak

Tempo di lettura: 2 minutiPoche ore prima di essere sottoposto a fermo per l’di, il suoKai Dausel aveva partecipato alla posa di una panchina rossa, simbolo del contrasto alla violenza sulle donne. Una presenza che non ha stupito, visto che il 63enne tedesco aveva sempre partecipato alle iniziative organizzate dalla comunità di Castellabate (Salerno) per ricordare.Ieri mattina Dausel, accompagnato dal suo avvocato, ha preso parte all’iniziativa organizzata dall’associazione “Insieme per Ogliastro” insieme alla comunità di Ogliastro Marina. L’uomo aveva deposto anche alcune rose rosse sulla panchina, accomodandosi accanto alla scritta ‘Non lasciare la panchina vuota. Siediti e pensa’.Nel corso della mattinata, tra l’altro, il 63enne non si era sottratto nemmeno alle interviste, ribadendo ai cronisti la volontà di conoscere quanto prima la verità sulla morte della sua compagna.