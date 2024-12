Inter-news.it - Mkhitaryan: «Inter non deve forzare le cose. Praticare il nostro gioco!»

Henrikhsi è espresso nel pre-partita di Lazio-, sfida che si disputerà alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Queste le sue dichiarazioni.IL COMMENTO – Henrikhha parlato a DAZN prima del fischio d’inizio di Lazio-. L’armeno ha posto l’accento sull’esigenza di affrontare con la dovuta attenzione lo scontro diretto di stasera: «Partita molto importante per ilpercorso. Abbiamo analizzato ciò che è accaduto martedì, siamo pronti per vincere questo match. Noi giochiamo su tre, quattro fronti: giochiamo per vincere tutto. Non posso dire che vinceremo al 100%, ma ilobiettivo è fare il meglio possibile. La ricetta è giocare piano, nonle. Dobbiamoil, alla fine vedremo se sarà bastato oppure no».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «nonle