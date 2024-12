Anteprima24.it - Meomartini, successo casalingo contro la Polisportiva Palmese

Tempo di lettura: 2 minutiSabato 14 dicembre lasi è portata a casa una entusiasmante vittoria casalingabattuta col risultato di 58-47. Una notevole boccata d’aria per una squadra che quest’anno nel campionato di Divisione Regionale 1 sta faticando non poco a trovare continuità nelle vittorie.I ragazzi allenati da coach Massimo Tipaldi non erano i favoriti alla vigilia dell’in, affrontando una squadra con 8 punti in più e posizionata nella parte alta della classifica.Eppure sono scesi in campo con la giusta grinta e hanno messo subito la testa avanti, vincendo il primo periodo 10-8.La seconda frazione, a causa di una prestazione difensiva meno incisiva dei beneventani è stata vinta da16-20, portando così il risultato sul 26-28 al riposo lungo.