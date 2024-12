Ilrestodelcarlino.it - La figlia di Manuela Bianchi dopo la morte di Pierina: “E’ crollata e ha smesso di andare a scuola”

Rimini, 16 dicembre 2024 - Non ha pace lo scontro tra le ’donne dell’indagato’. Tra, ex amante di Louis Dassilva, e Valeria Bartolucci, moglie del 34enne senegalese in carcere perché accusato dell’omicidio diPaganelli. Ela guerra di querele scaturita da quella per diffamazione aggravata dinei confronti della Bartolucci e il contrattacco di Valeria nei confronti del pool difensivo della, ora la battaglia tra ex amiche si è spostata alle trasmissioni televisive. Ed è stato proprio a Storie Italiane, su Rai 1, cheè intervenuta per chiarire: "È palese che la signora Bartolucci spesso e volentieri non dica la verità, delle volte neppure su cose che non sono così dirimenti e importanti e non riesco a capire la motivazione di questo suo comportamento – ha esordito–.