Ilfattoquotidiano.it - Gaza, anche Israele conferma che l’accordo sulla tregua è più vicino. Katz: “Sarà temporaneo, sanno che la guerra non è finita”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per la prima volta dall’inizio del conflitto a, tutte le parti sembrano guardare nella stessa direzione, quella di un cessate il fuoco di medio-lungo termine. Il primo passo pubblico è stato compiuto dagli Stati Uniti, con la scarcerazione anticipata di Mofid Abdul Qadir Meshaal, fratellastro del più noto ex leader politico di Hamas, Khaled Meshaal. Il giorno dopo era stata Hamas, tramite un suo funzionario, ad aprire a una“entro il 2024”, sollevando però dubbidisponibilità di. E lunedì è arrivatala risposta di Tel Aviv per bocca di una delle figure più radicali del governo Netanyahu, il ministro della Difesa Israel. A porte chiuse, ad alcuni deputati della Knesset l’esponente dell’esecutivo ha assicurato che il governo è piùche mai a un accordo per la liberazione degli ostaggi a