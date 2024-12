Ilrestodelcarlino.it - Festa di Natale: canti e doni con gli alunni delle scuole

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un momento di comunità e dia Pisignano di Cervia con ledell’infanzia XXV Aprile e primaria Fermi. La comunità, le associazioni, le attività, le famiglie, le maestre e i bambini insieme in un momento dinatalizia. Gliduedi Pisignano hanno cantato con le loro maestre, anche in inglese e in dialetto romagnolo. Babboha regalato un dolce sacchettino ai piccoli partecipanti. Le associazioni Grama Pisignano-Cannuzzo, Consiglio di zona Pisignano e Cannuzzo e Asp Francesca Fontana, insieme alle attività, hanno offerto allestimento, premi e merenda. Una giornata divertente per respirare il clima natalizio.